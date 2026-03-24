Muere un marroquí enrolado en el ejército de EAU por un ataque iraní contra Baréin

"Este descarado ataque iraní también causó heridas a cinco miembros del Ministerio de Defensa de los EAU", añadió el citado Ministerio de Emiratos Árabes Unidos.

La mayoría de los países de Oriente Medio que albergan bases militares estadounidenses y comparten intereses con Estados Unidos y países aliados han sido objetivo de ataques iraníes desde el 28 de febrero, cuando EE.UU. e Israel lanzaron una ofensiva contra la República Islámica.

Así, países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Baréin o Kuwait vienen reportando ataques desde que comenzó el conflicto.