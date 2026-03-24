Mueren 15 combatientes de milicias proiraníes de Irak en un ataque aéreo atribuido a EE.UU

En sendos comunicados, las milicias informaron del "martirio" del "comandante de (sus) operaciones en Al Anbar", que identificaron como Saad Dawai, "en un traicionero ataque estadounidense contra el cuartel general de las operaciones" del grupo, y aseguró que junto a él murieron otros "14 heroicos combatientes".

La formación también difundió los nombres de los 14 combatientes en un comunicado por separado, reproducido por la agencia de noticias oficial iraquí, INA.

Por su parte, el Comando de Operaciones Conjuntas del Ejército iraquí confirmó la muerte de los quince combatientes de las FMP en Al Anbar, y afirmó que en el "ataque aéreo estadounidense sionista, otros (combatientes) resultaron heridos", sin especificar.

Las FMP, integradas en las Fuerzas Armadas de Irak, son una confluencia de varias agrupaciones de distinto signo, entre las que hay varios grupos chiíes abiertamente proiraníes que no ocultan su enemistad con Estados Unidos, por lo que Washington los considera como terroristas.

Algunos componentes de las FMP habían lanzado ataques con drones y proyectiles contra bases estadounidenses en Irak y en otros países de la zona, sobre todo durante la guerra de Israel en la Franja palestina de Gaza, lo que llevó a EE.UU a atacar a sus bases y cuarteles en Irak.

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El Gobierno iraquí, aliado de Washington, ha denunciado en varias ocasiones los ataques contra bases militares de "países amigos" y rechazado el uso de su territorio para atacar a otros Estados.

Al mismo tiempo, ha condenado los bombardeos estadounidenses contra bases de las FMP, una postura que el Comando de Operaciones Conjuntas del Ejército iraquí ha reiterado este martes.

"Se trata de una continuidad e insistencia en el enfoque agresivo y una repetición de los crímenes brutales y flagrantes contra nuestras heroicas fuerzas de seguridad que están cumpliendo con su deber nacional", dijo ese departamento castrense iraquí.

"El último de esas agresiones fue lo que sufrieron los valientes hombres de las FMP en Al Anbar, donde 15 de ellos fueron martirizados, mientras que otros resultaron heridos por un bombardeo aéreo estadounidense-sionista, lo que confirma el enfoque claro y premeditado para atacar a nuestras valientes fuerzas de seguridad", añadió.

Subrayó asimismo que el primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, quien es también Comandante General de las Fuerzas Armadas, "ordenó la celebración de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional tras este atroz crimen, que pretende socavar la seguridad y la estabilidad de Irak", sin dar a conocer más detalles.