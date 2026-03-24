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24 de marzo de 2026 - 23:00

Oliver Stone trabaja su primera película de drama en una década junto a Josh Hartnett

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Los Ángeles (EE.UU.), 24 mar (EFE).- El director Oliver Stone ha comenzado a trabajar en su primera película de drama en una década que llevará por título 'White Lies' y será protagonizada por Josh Hartnett, informó el medio especializado Deadline.

Por EFE

"Después de casi diez años alejado del cine, siento que realmente estoy empezando de nuevo, como cuando hice 'Platoon' y 'Salvador' en 1986. 'White Lies' encontrará su lugar natural, porque es una historia eterna de amor", dijo el tres veces ganador al Óscar a la publicación.

Conocido también por filmes como 'Natural Born Killers' o 'Born on the Fourth of July', Stone se adentra a una obra íntima que explora "la familia, la pérdida y el dolor, y cómo el amor puede cambiar de forma a lo largo de nuestras vidas", de acuerdo con el medio.

Hartnett ('Oppenheimer') interpretará a Jack Freeman, un hombre que repite con sus hijos los errores de sus padres divorciados en su propio matrimonio y que se embarca en un apasionante viaje en donde encuentra a una mujer con una vida completamente opuesta a la suya y comienza un viaje inesperado de autodescubrimiento.

"En 'White Lies', Oliver explora un universo que se siente personal y que presenta material completamente nuevo de un cineasta al que admiro desde hace mucho tiempo y con quien estoy emocionado de trabajar", dijo Harnett.

El rodaje principal ya ha comenzado y se está llevando a cabo en diversas localizaciones como Roma (Italia), Bangkok (Tailandia) y Sofía (Bulgaria).

El último largometraje narrativo de Stone fue 'Snowden' (2016), protagonizado por Joseph Gordon-Levitt. Posteriormente, el director se centró en documentales y televisión. Su proyecto más reciente es el documental 'Lula' (2024), codirigido junto a Rob Wilson, que sigue la trayectoria de Luiz Inácio Lula da Silva en su regreso a la presidencia de Brasil.

Por su parte, Hartnett protagonizará 'Verity', junto a Anne Hathaway y Dakota Johnson, escrita por Colleen Hoover.