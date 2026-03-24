Oliver Stone trabaja su primera película de drama en una década junto a Josh Hartnett

"Después de casi diez años alejado del cine, siento que realmente estoy empezando de nuevo, como cuando hice 'Platoon' y 'Salvador' en 1986. 'White Lies' encontrará su lugar natural, porque es una historia eterna de amor", dijo el tres veces ganador al Óscar a la publicación.

Conocido también por filmes como 'Natural Born Killers' o 'Born on the Fourth of July', Stone se adentra a una obra íntima que explora "la familia, la pérdida y el dolor, y cómo el amor puede cambiar de forma a lo largo de nuestras vidas", de acuerdo con el medio.

Hartnett ('Oppenheimer') interpretará a Jack Freeman, un hombre que repite con sus hijos los errores de sus padres divorciados en su propio matrimonio y que se embarca en un apasionante viaje en donde encuentra a una mujer con una vida completamente opuesta a la suya y comienza un viaje inesperado de autodescubrimiento.

"En 'White Lies', Oliver explora un universo que se siente personal y que presenta material completamente nuevo de un cineasta al que admiro desde hace mucho tiempo y con quien estoy emocionado de trabajar", dijo Harnett.

El rodaje principal ya ha comenzado y se está llevando a cabo en diversas localizaciones como Roma (Italia), Bangkok (Tailandia) y Sofía (Bulgaria).

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El último largometraje narrativo de Stone fue 'Snowden' (2016), protagonizado por Joseph Gordon-Levitt. Posteriormente, el director se centró en documentales y televisión. Su proyecto más reciente es el documental 'Lula' (2024), codirigido junto a Rob Wilson, que sigue la trayectoria de Luiz Inácio Lula da Silva en su regreso a la presidencia de Brasil.

Por su parte, Hartnett protagonizará 'Verity', junto a Anne Hathaway y Dakota Johnson, escrita por Colleen Hoover.