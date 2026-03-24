ONG pide a la comunidad internacional no ser indiferente a la crisis de DDHH en Nicaragua

"Pedimos que la comunidad internacional no sea indiferente frente a un régimen que ha convertido la persecución política, la desaparición forzada, la apatridia y el exilio en instrumentos de control", demandó esa ONG humanitaria en un mensaje en ocasión del Día Internacional del Derecho a la Verdad.

El Colectivo, integrado por activistas nicaragüenses en su mayoría y con sede en San José, advirtió asimismo "que no habrá reconciliación posible sin verdad, ni libertad real, sin justicia", en Nicaragua.

En ese sentido, la ONG remarcó que los nicaragüenses tienen derecho a conocer la verdad sobre "todos los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Ortega y Murillo, así como el destino, paradero y situación de todas las víctimas detenidas desaparecidas".

"La verdad es un derecho de las víctimas, de sus familiares y de toda la sociedad. Es también una condición indispensable para la justicia, la reparación integral y la no repetición", argumentó.

La organización humanitaria aseguró que en Nicaragua ese derecho ha sido negado de manera sistemática mediante el silencio oficial, la manipulación institucional, la impunidad y una maquinaria de propaganda y desinformación orientada a ocultar los crímenes cometidos desde abril de 2018.

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El 18 de abril de 2018 estalló una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega tras responder con la fuerza.

Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como "intento de golpe de Estado", dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron "más de 300" y que se trató de un intento de golpe de Estado.

En su mensaje, el Colectivo destacó los hallazgos más recientes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas que "confirman lo que las víctimas, familiares, organizaciones de derechos humanos y medios independientes han denunciado durante años: en Nicaragua persisten violaciones graves, sistemáticas y generalizadas de derechos humanos".

Esa ONG alertó, además, que "la represión se ha profundizado dentro y fuera del país como el caso del asesinato de Roberto Samcam ocurrido el 19 de junio de 2025", en Costa Rica.

En ese contexto, la organización exigió "la verdad sobre el paradero de todas las personas en situación de desaparición forzada, sobre las condiciones de las personas presas y excarceladas por razones políticas, sobre todos los asesinatos cometidos desde abril de 2018 y sobre la cadena de mando que ordenó, ejecutó y encubrió estos crímenes".

También la "verdad sobre las confiscaciones, el destierro, la desnacionalización y el uso de instituciones del Estado para garantizar impunidad", añadió.