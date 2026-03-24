ONG urgen a México a actuar frente a la "impunidad" en los crímenes contra periodistas

"Las agresiones contra periodistas van a la alza. México se vuelve a colocar como uno de los principales países más violentos y mortíferos contra la prensa a nivel mundial", alertó Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, durante la presentación de la 'Guía para mejorar los modelos de investigación penal en casos de homicidios y amenazas contra periodistas'.

La activista advirtió de que la "impunidad" en el país norteamericano se produce en el 95 % de casos de homicidios contra periodistas, cifra que elevó al 100 % cuando se trata de desapariciones.

Por ello, afirmó que el documento que presentan es un análisis que busca identificar las "deficiencias a cargo de las autoridades" en casos concretos, al tiempo que reflexiona sobre las "ventanas de oportunidades" para fortalecer las investigaciones de la Justicia para alcanzar "cierto grado de luz".

La directora de Propuesta Cívica aseguró que en las fiscalías de México hay una "deficiencia" para investigar el delito de amenazas, algo que "no está siendo investigado en su momento oportuno".

"La ausencia de esa investigación está dando pie a la comisión de violaciones más graves como es el homicidio o la desaparición. Hemos identificado que en muchos de los casos de agresiones graves contra periodistas, la antesala de un homicidio o de una desaparición fue una amenaza", añadió.

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En el acto también estuvo presente Rosa María Breach, hermana de la periodista Miroslava, asesinada en 2017 cuando salía de casa en el estado fronterizo de Chihuahua (noroeste), en una semana en la que se cumplieron nueve años del asesinato de la informadora.

"Estos nueve años de ausencia de nuestra hermana ha sido realmente un peregrinar dentro de la sociedad (...) Si bien es cierto que hemos tenido algunos pasos hacia adelante, también es cierto que llegó un momento en que esa justicia se detuvo. Y no hemos tenido un avance real", denunció al recordar el "camino tortuoso sin la ayuda de las instituciones" que la familia tuvo que realizar.

La hermana de Miroslava lamentó que cuando un periodista es asesinado por ejercer su trabajo, se pierde una "voz crítica para la sociedad" y se "destruye un núcleo familiar completo".

"Vivimos con el miedo de que al igual que a ellos podamos ser objetivo de amenazas o agresiones (...) Muchas veces nos vemos obligados a asumir el papel de investigadores informales porque las pistas oficiales se quedan cortas o se estancan", indicó.

Según datos de Reporteros Sin Fronteras, desde el año 2000 más de 150 periodistas fueron asesinados y al menos 28 permanecen desaparecidos en México, lo que lo mantiene entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra.