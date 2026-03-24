Parlamento de Venezuela prorroga la comisión de amnistía en medio de miles de solicitudes

"Propongo una prórroga de 30 días para que esta comisión siga funcionando con plenitud de los deberes y derechos establecidos en la Constitución y en el Reglamento de Interior y Debate, para que continúe profundizando el proceso de convivencia democrática que ya hemos emprendido", señaló el presidente de la Asamblea Nacional, el chavista Jorge Rodríguez.

La votación fue a favor del plazo presentado por el presidente del Legislativo de manera unánime.

De acuerdo al artículo 15 de la normativa, la comisión especial debe desarrollar e implementar mecanismos para el cumplimiento de la amnistía, sin que se establezca un periodo específico de tiempo para su trabajo.

Rodríguez dijo que está apareciendo "una especie" que insiste en el enfrentamiento y en la violencia, sin detallar a quiénes se refería.

Además, sostuvo que la Ley de Amnistía no se aprobó para liberar a "magnicidas, ni asesinos, ni homicidas, ni traficantes de drogas, ni corruptos".

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"La Ley de Amnistía se hizo justamente para buscar la reconciliación, para corregir los errores que se pudieran haber cometido de parte y parte", añadió.

Rodríguez señaló que desde la promulgación de la ley, en febrero pasado, hasta la fecha se han recibido 11.432 solicitudes de amnistía de las cuales "un número importante" no están sujetos a la norma por las exclusiones establecidas en el artículo 9, sobre homicidios, corrupción, tráfico de drogas, operaciones militares y violaciones de derechos humanos.

La Justicia venezolana ha otorgado un total de 8.084 libertades plenas en el marco de la Ley de Amnistía, según informó este martes el diputado y presidente de la comisión de seguimiento de la norma, Jorge Arreaza.

En una publicación en X, el diputado precisó que 7.782 de esas personas tenían libertad restringida con medidas cautelares -como prohibición de salida del país y régimen de presentación periódica ante tribunales-, mientras que las 302 restantes estaban encarceladas.

La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos.

Más de un mes después de su promulgación, las autoridades venezolanas no han publicado un listado con las identidades de los amnistiados, pese a la petición pública del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk.

Este martes, la ONG Foro Penal informó que quedan 503 personas detenidas por motivos políticos, entre ellos 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad.