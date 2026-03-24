Perú entrega ayuda humanitaria e inicia limpieza tras deslizamiento cerca a Machu Picchu

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) señaló en un comunicado que la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) que realiza el gobierno local confirmó que el deslizamiento dejó, hasta el momento, dos fallecidos, seis damnificados, cuatro viviendas destruidas y 200 metros de vía vecinal afectadas.

Agregó que la municipalidad del distrito de Machu Picchu, en la región del Cusco, apoyó en el traslado y entrega de alimentos, abrigo, herramientas y enseres a los damnificados y afectados por el huaico registrado en la zona de Collpani.

Además, se dio atención socio-emocional a niños y adultos mayores afectados por el incidente, y se realizó la evaluación e inició la rehabilitación parcial del servicio de agua en el sector de Progreso.

El Indeci indicó que también se trasladó combustible para apoyar los trabajos que realiza una excavadora de la empresa China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), mientras que se evaluó el estado de una trocha afectada y las acciones de rehabilitación.

A su turno, miembros de la Compañía de Intervención Rápida para Desastres (CIRD) del Ejército peruano apoyaron en la limpieza de las viviendas afectadas y un dron del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) sobrevoló la zona para conocer la afectación causada por el deslizamiento.

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Las autoridades de Perú informaron el lunes que el deslizamiento de lodo y piedras provocó la muerte de un hombre y una mujer que vivían en la comunidad campesina de Collpani.

Varias regiones peruanas que tienen territorios de selva montañosa afrontan una temporada de altas temperaturas y lluvias intensas, lo cual ha generado deslizamientos e inundaciones en zonas urbanas y en localidades de densa vegetación.

Las autoridades no han informado que el incidente haya provocado alguna interrupción en el acceso a la ciudadela inca de Machu Picchu, el principal destino turístico del país.