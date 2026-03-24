Petro decreta tres días de duelo por los 69 fallecidos en el accidente de avión militar

"He decretado tres días de duelo en todo el territorio nacional en memoria de los 69 uniformados pertenecientes al Ejército, Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional que perdieron la vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, el pasado 23 de marzo", escribió el mandatario en su cuenta de X.

En la publicación que incluye el decreto presidencial, Petro también señala que "las banderas se izarán a media asta en toda entidad pública, guarnición militar y de policía y en cada embajada de Colombia en el mundo".

Además, "se realizarán los honores militares correspondientes a este hecho que nos enluta como país", agregó.

Este martes las autoridades colombianas confirmaron que en total son 69 las víctimas mortales del siniestro aéreo, considerado el más grave de los últimos años en la aviación colombiana y el peor de las Fuerzas Militares.

Según el balance de las autoridades, 61 de los fallecidos eran militares del Ejército, seis pertenecían a la FAC y dos a la Policía.

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El avión transportaba tropas del Ejército entre las localidades de Puerto Leguízamo y Puerto Asís, ambas en el selvático departamento de Putumayo, en el sur de Colombia, y por eso la mayoría de las víctimas pertenecían a esa institución.

El Comando de las Fuerzas Militares señaló que de los 57 sobrevivientes, 23 reciben atención médica en el Hospital Militar de Bogotá, 26 en el Batallón de Sanidad Militar, también en la capital colombiana, mientras que los ocho restantes están internados en hospitales de Florencia, la capital del sureño departamento del Caquetá.

Las autoridades colombianas realizan las investigaciones para determinar las causas del accidente, sin que de momento se conozca una versión oficial.

Nada más enterarse del accidente, Petro apuntó como posible causa, sin base alguna, la antigüedad del avión, que tenía 43 años y fue donado a Colombia en 2020 por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, por lo que lo consideró una "chatarra", lo que ha dado pie a un enfrentamiento con la oposición, que lo acusa de usar la tragedia con fines políticos.