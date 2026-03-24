Recuerdan en El Salvador el legado de san Óscar Romero y le piden interceder por detenidos

El santo de la iglesia Católica fue asesinado el 24 de marzo de 1980, cuando oficiaba misa, por un miembro del llamado escuadrón de la muerte, grupos paramilitares de extrema derecha.

En el lugar de su asesinato, un pequeña capilla del hospital de cáncer La Divina Providencia, en San Salvador, se desarrolló una misa en su honor y sus fieles seguidores recordaron la labor de Romero en favor de los desprotegidos en los años previos al conflicto armado.

Hasta la capilla de la Divina Providencia llegaron un grupo de familiares de personas detenidas "arbitrariamente" durante el régimen de excepción para pedir a Romero la liberación de estos.

Una de las asistentes dijo a periodistas que "estamos pidiendo la intercepción de él (de san Óscar) por la inocencia de nuestros familiares secuestrados desde hace cuatro años que comenzó el régimen de excepción".

"Le pedimos que nos escuche por nuestros familiares que son inocentes y no es justo que estén en esos penales (cárceles) maltratados física y psicológicamente al igual que nosotros, los familiares, que estamos enfermos sin saber de ellos. Le pedimos que interceda ante Dios y que haya justicia para nuestros familiares", manifestó la mujer que pidió identificarse nada más como Isabel.

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El régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo de 2022 por la Asamblea Legislativa, dominada por el gobernante partido Nuevas Ideas (NI), como medida extraordinaria tras un fin de semana con más de 80 homicidios.

A pesar de que el Gobierno del presidente Nayib Bukele afirma haber desbaratado el funcionamiento de las pandillas con más de 91.300 detenciones, el Congreso ha venido ampliando la medida extraordinaria sucesivamente hasta 48 veces a petición del Ejecutivo, por lo que analistas consideran que se ha convertido en un mecanismo de "control social".

Tras el acto religioso, los participantes se movilizaron por una de las principales calles de San Salvador para llegar hasta la Catedral Metropolitana de San Salvador, en el corazón de la capital, donde reposan los restos de san Óscar Romero.

En Catedral Metropolitana se desarrollan misas en honor a Romero a las que, desde temprano, han acudido sus seguidores.

Entre tanto, la reconocida organización humanitaria Cristosal recordó este martes en un mensaje en X que "hoy se conmemora el Día Internacional del Derecho a la Verdad, proclamado por la ONU en honor a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980".

Señaló que "esta fecha reconoce a las víctimas y recuerda el derecho de las sociedades a conocer la verdad sobre violaciones graves de derechos humanos, como base para la justicia, la memoria y la no repetición. Por eso, hoy hacemos eco de las palabras de San Romero".

Romero fue beatificado en la reconocida Plaza Salvador del Mundo en 2015 ante miles de personas.

El Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993 señaló como autor intelectual al mayor del Ejército Roberto D’Aubuisson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), partido con el que fue diputado y candidato presidencial.

Además, señaló de participar en la planificación y ejecución del asesinato a los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila, así como Fernando Sagrera y Mario Molina, entre otros.

San Romero fue canonizado en Roma el 14 de octubre de 2018 ante miles de personas, después de que el papa Francisco firmara un decreto que reconoce el milagro atribuido al religioso.