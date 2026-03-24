Registran la sede en París del banco Edmond de Rothschild en el marco del 'caso Epstein'

Se trata de Fabrice Aidan, que aparece en los llamados 'papeles de Epstein' cuando trabajaba en la legación francesa ante Naciones Unidas, puesto que ocupó antes de pasar por la banca Rotschild y Engie, la energética que le suspendió de sus funciones en enero pasado cuando su nombre saltó a luz en ese escándalo.

La Fiscalía indicó en un comunicado que mantiene abierta una investigación por "corrupción pasiva de agente público extranjero y complicidad con ese delito".

En esos papeles el nombre de Aidan aparece en varias ocasiones por haber hecho favores al empresario y criminal sexual estadounidense entre 2010 y 2017 y por haberle trasmitido informaciones diplomáticas.

Epstein, que pasaba varias semanas al año en la capital francesa, donde tenía un lujoso apartamento cerca del Arco del Triunfo, dejó rastro en Francia de sus actividades, lo que ha motivado la apertura de dos investigaciones.

El Ministerio de Exteriores, en el que trabajó Aidan, alertó de esos hechos a la Fiscalía, para tratar de determinar si se habían cometido delitos.

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La fiscal de París, Laure Beccuau, indicó hace unos meses que se investigarían, por un lado, las posibles derivas de delitos sexuales que aparecen en los papeles de Epstein y, por otro, ramificaciones económicas y financieras que quedarían en manos de la Fiscalía Nacional Financiera.