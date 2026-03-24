Representante de la Junta de Paz de Trump interviene en sesión de la ONU sobre Gaza

Mladenov, diplomático búlgaro que fue representante especial de la ONU en Irak, fue designado por la Casa Blanca como un enlace entre la Junta y el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), el órgano transitorio de tecnócratas impulsado por Trump.

El Alto Representante aseguró que "está prácticamente completada" la primera fase del plan para Gaza, que contempla el alto el fuego, la liberación de los rehenes y presos, el repliegue parcial israelí y la entrada masiva de ayuda humanitaria.

El diplomático, que arrancó su intervención condenando los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, a raíz de los que Israel recrudeció su campaña contra el enclave, defendió que las "múltiples operaciones militares" de Israel en Gaza no han conseguido acabar con el grupo porque "las armas siempre han vuelto".

Esta es la primera vez que un miembro de la Junta de Paz de Trump acude a la ONU desde su creación, que despertó recelos entre algunos perfiles de alto nivel del organismo por miedo a que llegue a eclipsar e incluso socave el rol del Consejo de Seguridad, ya muy cuestionado.

Mladenov detalló un plan que arranca con el desarme completo en la Franja y la puesta de las armas bajo el control de la Autoridad Palestina de transición, sigue con la secuenciación de las municiones para abordar primero las más pesadas y acaba con la verificación del cumplimiento de las partes.

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"Los datos de los últimos veinte años demuestran lo contrario: el desarme verificado y una gobernanza palestina responsable no comprometen la seguridad, pueden lograr lo que la acción militar por sí sola no ha conseguido. Se les está dando el margen y el apoyo necesarios para que tengan éxito", declaró Mladenov, en contra de la postura de Israel, que se muestra a favor de que el "control militar es la única opción".

Según dijo, la aplicación de este plan es "la única vía que garantiza a Israel una seguridad duradera" a la vez que la recontrucción de Gaza.

Pese a las "mejoras", Mladenov aseguró que la situación en Gaza sigue siendo "muy difícil" y pidió que el paso fronterizo de Rafah permanezca abierto, que entre la ayuda acordada en el alto el fuego y que se aceleren las soluciones de alojamiento temporal para los desplazados forzados.

"La disyuntiva a la que se enfrenta este Consejo es: una guerra renovada o un nuevo comienzo, el statu quo o un futuro mejor", concluyó.