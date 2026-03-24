Rusia ataca el centro de Leópolis, incluido un sitio protegido por la Unesco

El ataque provocó un incendio en la parte superior de edificios residenciales de tres plantas situados en el recinto de la iglesia de San Andrés, del siglo XVII, y del histórico monasterio bernardino, reveló el alcalde Andrí Sadoví en sus redes sociales.

Otro dron impactó en los pisos superiores de un edificio residencial de nueve plantas en el distrito de Sykhiv, mientras fragmentos de un vehículo aéreo no tripulado cayeron en una calle concurrida cerca del centro.

El jefe de la Administración Militar Regional, Maksim Kozitskyi, señaló por su parte que al menos una vivienda privada y objetos de infraestructura crítica también fueron alcanzados en otras tres partes de la provincia.

"Rusia está atacando un centro urbano concurrido a plena luz del día", reaccionó en la red social X la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, ante el ataque con drones de diseño ruso-iraní.

La jefa de Gobierno señaló que "solo la fuerza, sanciones inflexibles y acciones decisivas pueden detener a Rusia".

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"Rusia ha atacado brutalmente la parte central de Leópolis, una ciudad de valor cultural excepcional y Patrimonio de la Humanidad de la Unesco", subrayó a su vez el ministro de Asuntos Exteriores, Andrí Sibiga, en un comunicado.

Instó al director general de la Unesco, Jaled al Anani, "a responder de inmediato al crimen y adoptar una postura clara".

Sibiga señaló que Rusia también ha "aterrorizado" otras ciudades de Ucrania ese mismo día, con oleadas de drones Shahed atacando igualmente Ternópil, Vínnitsa, Ivano-Frankivsk, Zhytómyr, Zaporiyia, Dnipró y otras ciudades, que causaron múltiples heridos y víctimas.

"Rusia está haciendo lo mismo que el régimen iraní en Oriente Medio, pero en el corazón mismo de Europa. Rusia está demostrando su condición de Estado terrorista", subrayó Sybiga.

"Lamentablemente, hay ventanas dañadas, en particular en el hospital de maternidad y en edificios cercanos", informó el alcalde de Ivano-Frankivsk, Ruslán Martsinkiv.

La gobernadora de Ivano-Frankivsk, Svitlana Onishchuk, informó además de dos fallecidos y cuatro heridos -entre ellos un niño de seis años- en el ataque ruso.