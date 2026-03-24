Rusia empleó en su ataque de esta madrugada contra Ucrania 34 misiles y 392 drones

Del conjunto de misiles, siete eran balísticos, 23 de crucero y los otros cuatro misiles aéreos guiados.

Las defensas aéreas ucranianas derribaron los 23 misiles de crucero y dos misiles aéreos guiados y neutralizaron 365 de los drones.

Seis misiles y 27 drones que no fueron interceptados impactaron en 22 localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana, que informó además de la caída de fragmentos de drones derribados en otros diez lugares de Ucrania.

Se está verificando la información sobre tres de los misiles lanzados por Rusia.

Varios drones seguían sobrevolando Ucrania en el momento en que se emitió el parte.