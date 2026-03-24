Rusia inicia la construcción de una pequeña central nuclear en Uzbekistán

La construcción de la planta en la región de Yizak, este del país, "representa un gran beneficio para la economía rusa, ya que confirma el potencial exportador de Rusia y el liderazgo y primacía en la exportación de tecnologías nucleares y energéticas", afirmó el director de Rosatom, Alexéi Lijachov a TASS.

Según Lijachov, la construcción generará pedidos a empresas rusas valorados en hasta 2 billones de rublos (casi 25.000 millones de dólares) y aproximadamente un millar de puestos de trabajo.

La central de Uzbekistán, una vez en funcionamiento, cubrirá el 15 % del consumo energético total de la república", explicó el representante ruso.

Rosatom ha llamado la atención a que con la participación de empresas locales en sus campañas internacionales, sus proyectos son menos susceptibles a la presión de las sanciones internacionales, impuestas a raíz del inicio de la guerra de Ucrania en 2022.

"Cuantas más empresas locales participen, mayor será la resiliencia. Esto se ha demostrado en la práctica en todos los lugares donde operamos", afirmó.

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Hoy mismo, las partes firmaron un acuerdo complementario al contrato que prevé una nueva configuración integrada de la central nuclear.

En 2024, Rosatom y Uzatom firmaron el primer contrato para la construcción de una pequeña central nuclear en la república, basada en un diseño ruso.

El proyecto incluirá dos unidades de potencia de alta capacidad basadas en reactores VVER-1000 de Generación III+ y dos unidades de potencia con reactores RITM-200N, cada una con una capacidad de 55 MW.

Además, Rosatom y la uzbeka Uzatom firmaron una hoja de ruta para la cooperación en el ámbito nuclear y sectores afines.

Rusia sigue invirtiendo en su diplomacia energética a través de la energía nuclear, sobre todo en la región de Asia Central, donde ya realiza proyectos de construcción en Kazajistán.