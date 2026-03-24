Sanear la generación eléctrica cubana requiere 6.600 millones de dólares, según un informe

El estudio del economista cubano Ricardo Torres argumenta asimismo que "la recuperación técnica" del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) "depende de condiciones institucionales y económicas que permitan inversiones sostenidas y fiabilidad operativa" y, en términos general, una "transformación económica".

"No habrá una solución sostenible para el problema eléctrico de Cuba sin reformas que restauren la viabilidad económica del país", señala, ya que la modernización del sistema requiere "restaurar la solvencia" y crear un "clima de inversión viable".

"Una transformación creíble del modelo económico es una condición previa para atraer capital y movilizar el crédito, así como para generar incentivos y capacidades necesarias para sostener la transformación del sector", abunda.

El informe califica de "crónica", "sistémica" y "progresivamente desestabilizante" la crisis energética cubana, que ha llevado al país a sufrir siete apagones nacionales en apenas año y medio -los dos últimos, la semana pasada- y a normalizar cortes eléctricos de al menos 15 horas diarias por todo el territorio, lo que ha paralizado la actividad económica.

Torres destaca que el volumen de inversión estimado es solamente un mínimo "indicativo" que no incluye la recuperación de la red de transmisión, distribución y almacenaje de energía. "Los arreglos incrementales y los proyectos dispersos son insuficientes con respecto a la magnitud de la degradación de capacidad y las pérdidas del sistema", subraya.

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El informe, centrado más en cuestiones estructurales que en las consecuencias del bloqueo petrolero de EE.UU. a la isla, explica que la crisis eléctrica de Cuba se ha convertido en un lastre cada vez mayor para "la actividad económica, el bienestar de las familias y la capacidad del Estado para proveer los servicios básicos".

El saneamiento, señala Torres, implica, por un lado, recuperar la generación de las termoeléctricas y la generación distribuida (motores de diésel y fueloil) y, por otro, promover una transformación del mix energético potenciando las renovables (solar, eólica terrestre y bioeléctricas basadas en la biomasa de la caña azucarera).

"Dadas las actuales carencias, afrontar los problemas del sector requerirá inyecciones sustanciales de capital para restaurar la fiabilidad de la infraestructura existente. Esto incluye la modernización y la construcción de nuevas plantas termoeléctricas, que seguirán siendo la columna vertebral de la generación por muchos años", señala.

A medio plazo, sería decisivo aumentar la proporción de renovables en el mix energético, que en 2024 estaba por debajo del 5 %, según el documento.

El economista destaca las oportunidad que representan la biomasa y el etanol, que dependen a su vez del sector azucarero, otro ámbito en crisis en la isla. La zafra de 2025 fue la peor en más de un siglo, según cifras ofrecidas en medios oficiales.

Cuba se ha volcado en el último año y medio en la instalación de energía solar, principalmente con un proyecto de cooperación con China que prevé la puesta en marcha de un centenar de parque por todo el país con una potencia instalada de 2.000 megavatios.

El informe reconoce que las sanciones estadounidenses han tenido un efecto negativo en el sector eléctrico, pero tacha de "simplista" y "contraproductivo" responsabilizar por completo de la crisis a un "único factor externo" cuando la evidencia apunta a "serios fallos internos".

Entre ellos, Torres cita el "débil desempeño" del sistema económico cubano, los impagos del Gobierno cubano a inversionistas en varios proyectos energéticos clave, y la política de inversiones del Gobierno, que ha priorizado en los últimos años otros sectores, principalmente el turístico, en detrimento de la infraestructura.