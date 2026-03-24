Seúl retira del mercado 58.000 SUV Palisade de Hyundai por problema en asiento trasero

El Ministerio de Transporte informó en un comunicado de que iniciará una revisión de cerca de 409.000 vehículos de 24 modelos fabricados o importados y vendidos por Hyundai, Kia, KG Mobility y BMW Korea, debido a "defectos de fabricación".

Por su parte, Hyundai ha estado llevando a cabo desde la semana pasada medidas correctivas mediante actualizaciones de software porque los asientos de la segunda y tercera fila no detectaban el contacto con pasajeros u objetos, "lo que podría comprometer la seguridad".

Para ello, aplicaron la desactivación del plegado eléctrico del asiento con un interruptor y que el plegado automático del asiento funcione únicamente con el maletero abierto. También ampliaron el área de reacción del sistema ante el contacto con el asiento.

Anteriormente, era necesario reiniciar el motor y accionar un interruptor para desactivar los asientos.

Esta medida llega después de que una niña de dos años falleciera en Ohio, Estados Unidos, después de quedar atrapada en el asiento eléctrico trasero de una Palisade, según medios estadounidenses.

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Tras este incidente, Hyundai, que anunció una investigación, suspendió las ventas de las versiones Limited y Calligraphy de Palisade en Estados Unidos y Canadá, y retiró más de 69.000 vehículos (61.000 en EE.UU. y cerca de 8.000 en Canadá).