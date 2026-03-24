Sheinbaum acusa a Díaz Ayuso de mantener postura "ideológica" alineada con Felipe Calderón

“Ella (Díaz Ayuso) es ideológica. Su asunto es ideológico contra nosotros. Y están aliados con (el expresidente) Felipe Calderón (2012-2018) allá, con la derecha mexicana allá. Entonces, pues ¿qué esperan que diga? Que nieguen la historia”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones de la gobernante mexicana tienen lugar después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dejara claro que España no tienen por qué disculparse ante México.

“Lejos de pedir perdón, estamos profundamente orgullosos del legado de España en México y viceversa. De ir al nuevo mundo, de llevar la Nueva España, una forma civilizada de ver la vida a través de las misiones, las universidades, los hospitales y también importantes infraestructuras", señaló Díaz Ayuso, una de las figuras más influyentes de la derecha española.

Al respecto, Sheinbaum criticó la postura de Ayuso, a quien acusó está asesorada por el expresidente Felipe Calderón

“¿Pues qué va a decir? ¿Por qué no habla de la guerra contra el narco? Calderón y ella”, zanjó.

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Asimismo, Sheinbaum también criticó al historiador y escritor mexicano, Juan Miguel Zunsinegui quien, según la mandataria ha dicho que el actual Gobierno de México ha “enseñado a odiar a España”.

"Pues está equivocado. Nosotros tenemos muchas relaciones con el pueblo español", apuntó.

Finalmente, aseguró que el reciente reconocimiento del rey de España, Felipe VI, sobre los abusos cometidos durante la conquista representa un avance histórico y llamó a “seguir hacia adelante” en la reflexión sobre ese pasado.

“(Lo importante) es que se ha dado un paso y hay que seguir hacia adelante (…) yo creo que es importante lo que significa el perdón”, subrayó.

La mandataria defendió la pertinencia de la solicitud de perdón impulsada desde 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), recordando la tradición mexicana de solidaridad con España, especialmente durante la República y el exilio causado por el franquismo.

También subrayó la importancia de reconocer la grandeza de las civilizaciones originarias para recuperar la dignidad histórica de los pueblos indígenas, y descartó que exista animadversión hacia España.

Las relaciones entre ambos países han atravesado tensiones en años recientes, especialmente desde que en 2019 el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) solicitara a España una disculpa por los agravios de la conquista, petición que no fue respondida.

No obstante, en meses recientes ambas partes han dado señales de distensión, con llamamientos a profundizar el diálogo histórico y político entre México y España.