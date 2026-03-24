Sin un rumbo claro, París acaba en verde (+0,23 %)

La curva del indicador de referencia dibujó una trayectoria en dientes de sierra que definió bien la incertidumbre que pesa sobre los mercados, pero que sumó una segunda jornada consecutiva en territorio de ganancias para situarlo en los 7.743,92 puntos.

Los inversores intercambiaron acciones por valor de algo más de 4.000 millones de euros.

El fabricante automovilístico Stellantis encabezó las ganancias con una subida del 3,41 %, por delante de Air Liquide, que progresó un 2,17 % y del grupo de distribución Carrefour, que sumó un 2,17 %.

El industrial de la defensa Dassault Systemes se dejó un 2,44 %, por delante de la tecnológica Capgemini, que cayó un 1,91 % y de Safran, que perdió un 1,81 %.