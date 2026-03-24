S&P mejora calificación de Bolivia a CCC+ tras medidas para corregir "desequilibrios"

El reporte difundido indicó que eleva "la calificación crediticia soberana a largo plazo de Bolivia" y que "la perspectiva estable refleja la reducción en los pagos del servicio de la deuda, equilibrada con débiles perfiles externo, monetario y fiscal".

Agregó que el Gobierno realizó un canje de dos bonos en moneda extranjera en manos del Banco Central por bonos en moneda local, operación considerada como una "gestión de pasivos intragubernamentales".

El Gobierno de Paz decidió en diciembre pasado eliminar la subvención de los hidrocarburos tras una crisis de abastecimiento provocada por el contrabando y la falta de dólares para las importaciones de gasolina y diésel.

El Ejecutivo también negoció créditos con organismos financieros internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Los préstamos comprometidos por ambas entidades suman alrededor de 7.500 millones de dólares.

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S&P también destacó que la nueva Administración ha superado "el estancamiento en el Congreso y ha obtenido la aprobación para endeudamiento externo", al tiempo que avanza en su agenda de reformas.

Asimismo anuncia, que podría mejorar las calificaciones en los próximos 12 meses si se observa continuidad en las políticas para mejorar la liquidez externa de Bolivia, además de una situación fiscal "más sostenible", reduciendo los desequilibrios macroeconómicos y aumentando la previsibilidad de las políticas.

El 18 de marzo, Mood'ys también elevó la calificación del emisor y de la deuda del Gobierno de Bolivia desde Ca a Caa3, y cambió la perspectiva a positiva desde estable, tras "una reducción de los riesgos de incumplimiento en el corto plazo" después de que aumentaran las reservas internacionales a niveles que pueden considerarse suficientes para cubrir los próximos pagos de bonos externos, según explicó la agencia.