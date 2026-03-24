Suben a 88 los muertos en Kenia por las recientes inundaciones y lluvias

Según el último informe del Ministerio, tres personas permanecen desaparecidas y al menos 21 condados (del total de 47 que forman el país) se han visto afectados, con decenas de miles de desplazados.

La zona más golpeada es Nairobi con 37 muertos; seguido de la región este del país, con 21; el valle del Rift, con ocho; Nyanza (oeste), con siete; la Costa, con cinco; y la región Central, con tres.

El Ministerio informó del desbordamiento de los ríos Nyando y Tana, que causaron "inundaciones generalizadas" en los condados de Kisumu (oeste) y Tana (este), respectivamente. En la primera zona, 265 familias y seis niños no acompañados de sus padres han sido rescatados, detalló.

Durante las últimas semanas, las fuertes lluvias han inundado calles y viviendas y han destruido carreteras e inmuebles, además de dañar infraestructuras claves, mercados, negocios, centros educativos, granjas y cultivos.

Asimismo, varios servicios se han visto interrumpidos, con el corte de carreteras, apagones de electricidad y daños en las líneas de suministro de agua.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En su último boletín de este martes, el Departamento Meteorológico de Kenia (KMD, en inglés) señala que "se prevé que sigan las lluvias en varias zonas del país, aunque es probable que las precipitaciones disminuyan a medida que avance la semana".

Según el KMD, las lluvias que provocaron estas inundaciones son parte de una "racha húmeda prolongada" que comenzó a mediados de febrero de 2026 y que ha provocado la saturación de los sistemas de drenaje.