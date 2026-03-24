Toyota invertirá 1.000 millones de dólares en sus plantas de Kentucky e Indiana de EE.UU.

Del monto total, la planta situada en el estado de Kentucky recibirá 800 millones de dólares (unos 690 millones de euros) para preparar las líneas de montaje de nuevos modelos eléctricos, además de aumentar la producción de sus vehículos Camry y RAV4, según detalló la empresa en un comunicado de prensa.

El centro de Indiana contará con 200 millones de dólares adicionales (unos 172 millones de euros) para elevar la capacidad de fabricación del modelo Grand Highlander.

Este anuncio forma parte del plan de expansión anunciado en noviembre del año pasado por Toyota, donde se comprometió a invertir en el país 10.000 millones de dólares en un plazo de cinco años.

Con este movimiento, la inversión acumulada de la firma nipona en Estados Unidos asciende a 60.000 millones de dólares (51.795 millones de euros) desde el inicio de sus operaciones hace siete décadas.