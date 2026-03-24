Tras nuevo ataque ruso, Zelenski pide que suministros de defensa aérea lleguen “a tiempo”

“Es importante que continúe el apoyo a Ucrania. Es importante que todos los acuerdos sobre defensa aérea se cumplan a tiempo. Y es importante que Europa pueda producir la cantidad necesaria de misiles para defenderse de cualquier amenaza”, escribió Zelenski en redes sociales.

El presidente ucraniano ha advertido repetidamente desde el comienzo de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán del riesgo de que Ucrania vea reducidos los suministros de misiles para sistemas antiaéreos como los Patriot debido al crecimiento de la demanda de estas tecnologías en Oriente Medio para hacer frente a los bombardeos iraníes.

Ucrania recibe ahora misiles para sistemas Patriot de Estados Unidos. Desde la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, el país ha dejado de enviar estos misiles gratis a Ucrania. Canadá y varios socios europeos de Kiev compran ahora los misiles a EE.UU. y los hacen llegar después a Ucrania.

Rusia empleó durante la pasada madrugada 392 drones y 34 misiles contra Ucrania. Del total, siete eran misiles balísticos. Según la información preliminar ofrecida por la Fuerza Aérea ucraniana, ninguno de ellos pudo ser derribado.