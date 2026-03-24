Tres detenidos tras el incendio en unas instalaciones de un fabricante de armas checo

"Una persona fue arrestada en Eslovaquia gracias a la excelente cooperación con los colegas eslovacos y la fiscalía local, y otras dos fueron detenidas en nuestro territorio", informó este martes la Policía checa en un comunicado publicado en la red social X.

"Seguimos trabajando intensamente para detener a los sospechosos restantes, también en cooperación con socios extranjeros", añadió sin especificar cuántas personas se buscan aún.

Según la nota, entre los ya detenidos hay ciudadanos de nacionalidad checa y estadounidense.

Un grupo hasta ahora desconocido y supuestamente propalestina, autodenominado The Earthquake Faction, reivindicó la autoría del ataque, que destruyó completamente un almacén de estructura metálica y parte de las oficinas adyacentes en un polígono industrial de Pardubice y causó daños de más de 10 millones de euros.

En un comunicado, este grupo expresó su malestar por la cooperación de LPP Holding con un fabricante israelí de drones, una cooperación que, sin embargo, no ha llegado a materializarse al no lograr LPP una contrata del Ministerio de Defensa checo para fabricar dichas armas.

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Al mismo tiempo, las autoridades cuestionan la autoría del citado grupo y, según la prensa local, barajan diversas hipótesis, todas ellas bajo la premisa de que el incendio fue provocado de forma intencionada, con la posibilidad de que el autor haya querido que pareciera una acción de activistas.

El Centro Nacional contra el Terrorismo, el Extremismo y la Ciberdelincuencia (NCTEKK) continúa investigando este caso, con la participación de los servicios de inteligencia y la fiscalía estatal.