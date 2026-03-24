Trump permite más trabajadores agrícolas extranjeros pero rebaja hasta el 32 % sus sueldos

Los cambios en la metodología que usa el Departamento del Trabajo para calcular los sueldos de los campesinos foráneos con visados H-2A, de los que el 90 % son mexicanos, implican una disminución del 26 % al 32 % de su sueldo, explica a EFE el director de investigación sobre leyes y política de inmigración del instituto, Daniel Costa.

Este abaratamiento de la mano de obra podría significar una caída de hasta el 9 % en los salarios de los empleados estadounidenses del campo, por lo que, de manera colectiva, los trabajadores agrícolas en Estados Unidos perderían entre 4.400 millones y 5.400 millones de dólares anuales en ingresos, detalla el investigador.

En la práctica, según el estudio, los jornaleros extranjeros han perdido entre 3 dólares y 7 dólares por hora en salarios por las nuevas normas, que también autorizan ahora a los patrones a deducir hasta un máximo del 30 % de sus sueldos por el alojamiento que reciben mientras están en Estados Unidos, lo que antes subsidiaban.

"Eso lo hicieron para ayudar a patrones de las granjas y en el reglamento dicen que la razón por la que están haciendo esto, bajando los salarios tanto, es porque la Administración Trump dice que va a deportar tanta gente, que va a haber una escasez de trabajadores del campo", describe Costa.

En este contexto, el Gobierno proyecta una subida de alrededor de 35 % en los trabajadores temporales con la visa H-2A, de 380.000 actuales a un estimado de 515.000 en 2034, expone el investigador del Economic Policy Institute.

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El hecho refleja la realidad migratorias del campo en EE.UU., donde casi tres de cada cuatro de los trabajadores son hispanos, el 73 %, y dos tercios del total son inmigrantes, de los que casi la mitad, el 47 %, son indocumentados, según datos oficiales recopilados por la Kaiser Family Foundation (KFF).

Pese a las promesas de deportaciones masivas de Trump y algunas redadas mediáticas, los patrones han reportado "menos deportaciones en el sector" agrícola de las que anticipaban, indica Costa, quien señala que estos empleadores apoyan este programa temporal de visados.

"Estos programas son la prioridad número uno de ellos cuando tienen que ver con las políticas migratorias. Y Trump, él mismo, sus empresas, en Mar-a-Lago y sus viñedos, han usado el programa H-2A y también el programa H-2B (visas temporales para trabajos no agrícolas)", ahonda el investigador.

Ante este panorama, el mayor sindicato agrícola, la Unión de Campesinos (UFW), junto a la Fundación UFW y 18 trabajadores individuales, ha presentado una demanda contra "la arbitraria norma de recorte salarial de la Administración Trump".

También denuncian que el programa H-2A "no tiene límite y ha crecido exponencialmente", pues este año es "más de siete veces mayor" que el número de visas emitidas en 2005.

Por ello, congresistas demócratas como Nancy Pelosi, Jesús 'Chuy' García y Joaquín Castro presentaron en febrero la iniciativa de ley de Protección de la Fuerza Agrícola de Estados Unidos, que por primera vez fijaría un límite de visas H-2A, de 400.000 al año.

"El crecimiento explosivo del programa en los últimos años ha sido una herramienta para la avaricia corporativa y amenaza con reducir los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores estadounidenses", declaró entonces Erica Lomeli Corcoran, directora ejecutiva de la Fundación UFW.