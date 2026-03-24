Un ataque armado deja tres muertos en el centro de Ciudad de Guatemala

El atentando ocurrió en un sector de alta actividad comercial y tránsito aledaño al Centro Histórico de la capital guatemalteca.

Los equipos de socorro que atendieron la emergencia confirmaron que las víctimas fallecieron en el lugar tras recibir múltiples impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de auxilio, dos de los fallecidos quedaron tendidos sobre la calle, mientras que la tercera víctima fue localizada sobre la banqueta.

Los fallecidos fueron identificados como Alfonso Vicente, de 56 años; Henry Bernardo Vicente Barreno, de 34, y Héctor Alfredo Morales Girón, de 43 años.

La información preliminar apunta a que entre las víctimas se encuentran un padre y su hijo, ambos comerciantes, además de un hombre que se desempeñaba como albañil.

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Según cifras oficiales, durante 2025 Guatemala registró un total de 3.016 homicidios, y febrero de 2026, el país contabiliza 376 muertes violentas, 128 homicidios menos que los registrados en el mismo periodo de 2025 cuando se contabilizaron 504 casos, lo que representa una reducción del 25,3 %.