Uruguay expresa su solidaridad a Colombia por el accidente del avión militar

"Uruguay lamenta las irreparables pérdidas humanas y transmite sus más sentidas y sinceras condolencias a las familias de las víctimas. Asimismo, anhela por una pronta y satisfactoria recuperación de las personas heridas en este lamentable accidente", indicó un comunicado compartido este martes por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asimismo, el Gobierno encabezado por Yamandú Orsi extendió a su par colombiano y al pueblo de ese país su solidaridad ante el trágico suceso.

El accidente del avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana ocurrido el lunes dejó 69 muertos y 57 heridos, según el balance final hecho este martes por el Comando de las Fuerzas Militares al dar por concluidas las tareas de búsqueda y rescate.

"Una vez consolidada y verificada la información se logró establecer que en la aeronave iban 126 personas: 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 113 militares del Ejército Nacional y dos miembros de la Policía Nacional, de los cuales 57 resultaron heridos y, lamentablemente, 69 fallecieron como consecuencia de este trágico accidente", señaló la información.

De los 69 fallecidos, 61 eran militares del Ejército, seis pertenecían a la FAC y dos a la Policía Nacional, agregó la institución en un comunicado.

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El accidente, que es la peor tragedia aérea sufrida por las Fuerzas Militares colombianas, ocurrió el lunes por la mañana cuando el avión, con matrícula FAC 1016, cayó a tierra segundos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís, ambas localidades del departamento de Putumayo, limítrofe con Ecuador y Perú.

El avión transportaba tropas del Ejército entre esas dos localidades y por eso la mayoría de las víctimas pertenecían a esa institución.

Por otra parte, la mayoría de los heridos fueron trasladados a Bogotá, donde 23 permanecen ingresados en el Hospital Militar Central y 26 en el Batallón de Sanidad Militar, mientras que los ocho restantes están en dos clínicas de Florencia, capital del departamento de Caquetá.