Varias ONG buscan fortalecer participación juvenil en políticas sobre alcohol en México

La iniciativa, impulsada por Servicios a la Juventud (Seraj) en colaboración con la Red de Acción sobre Alcohol (Rasa) y liderada por personas jóvenes, fue presentada este martes en Ciudad de México, y busca buscan sumar más jóvenes para incidir en políticas de control de sustancias.

“Hacer incidencia en la salud también es un acto revolucionario. Las juventudes hemos contribuido históricamente a estos cambios y hoy es momento de hacernos más visibles”, afirmó en conferencia de prensa Karen Ávila, vocera de la red.

De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat), el consumo de alcohol entre menores de edad en México registró una disminución importante, al pasar de 39,8 % en 2016 a 33,9 % en 2025.

Aunque la caída representa una reducción del 14,8 % en la prevalencia, las organizaciones advirtieron que el alcohol continúa siendo una de las principales amenazas para la salud pública de las juventudes.

El proyecto plantea que las juventudes dejen de ser consideradas únicamente población objetivo y se conviertan en actores clave en la toma de decisiones.

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“Creamos espacios para que las personas jóvenes propongan alternativas de política pública desde sus saberes y experiencias”, dijo Fernanda Torres, coordinadora de Participación Juvenil en Seraj.

Datos de la Organización Mundial de la Salud señalan que más de una cuarta parte de los adolescentes de 15 a 19 años consume alcohol, unos 155 millones de personas.

En el grupo de 20 a 39 años, el alcohol está asociado al 13 % de las muertes, especialmente por enfermedades crónicas, accidentes y violencia.

Alonso Robledo, vocero de RASA, destacó la urgencia de cuestionar la normalización del consumo.

“Fortalecer las voces jóvenes es avanzar en la garantía del derecho a la salud y en la construcción de entornos más seguros para las nuevas generaciones”, dijo.

La red también busca contrarrestar la influencia de los determinantes comerciales —publicidad, disponibilidad y precios— que favorecen el consumo entre jóvenes.

Para Noel González, responsable de la iniciativa Voces Jóvenes por el Derecho a la Salud, la participación juvenil es indispensable.

“Este problema trasciende lo individual y afecta a familias y comunidades. Urge que más jóvenes se involucren en la construcción de soluciones reales”, señaló.

La plataforma trabajará en el desarrollo de liderazgo juvenil, generación de evidencia y formulación de propuestas de política pública que prioricen el bienestar colectivo.

“Las juventudes no son el futuro: son el presente de la transformación social. Cuando participan, las políticas cambian y la salud también”, indicó la red en su presentación.