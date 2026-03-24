Venezuela recuerda a arzobispo asesinado en El Salvador como una voz de los vulnerables

En su cuenta de Telegram, Gil consideró que hace 46 años "la humanidad sufrió la pérdida de un líder" y rindió homenaje al legado de paz, justicia social y respeto a la dignidad de cada ser humano que, a su juicio, dejó el sacerdote salvadoreño.

"Su firme creencia de que la fe y la iglesia deben ser sinónimos de solidaridad y compromiso con los más necesitados resuena con fuerza en nuestra lucha contra las desigualdades", subrayó el canciller venezolano.

El sábado, unos 200 feligreses católicos se concentraron en la capital de El Salvador para conmemorar el 46 aniversario del magnicidio del arzobispo, perpetrado en 1980 por un escuadrón de la muerte de extrema derecha.

Los "romeristas" se reunieron en la plaza al Divino Salvador del Mundo, donde Romero fue beatificado en 2015 ante miles de personas, y recordaron su legado de defensa de los derechos humanos en los años previos a la guerra civil (1980-1992), que se cobró la vida de unas 75.000 personas.

El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador dictó en mayo de 2017 la reapertura de la causa por el homicidio de monseñor Romero y en octubre de 2018 ordenó a la Fiscalía General de la República realizar una nueva investigación.

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A Romero lo asesinó un francotirador el 24 de marzo de 1980 cuando oficiaba misa en la pequeña capilla del hospital de cáncer La Divina Providencia, en San Salvador.

El Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU de 1993 señaló como autor intelectual al mayor del Ejército Roberto D’Aubuisson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), partido con el que fue diputado y candidato presidencial.

Además, señaló de participar en la planificación y ejecución del asesinato a los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila, así como Fernando Sagrera y Mario Molina, entre otros.

San Romero fue canonizado en Roma el 14 de octubre de 2018 ante miles de personas, después de que el entonces papa Francisco firmara un decreto que reconoce el milagro atribuido al religioso.