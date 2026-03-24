Wall Street abre en rojo tras enfriarse expectativas de negociación entre Irán y EE.UU.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 391 puntos, hasta los 45.817; el selectivo S&P 500 retrocedía un 0,66 %, hasta los 6.537 enteros; y el tecnológico Nasdaq bajaba un 0,78 %, hasta los 21.775 puntos.

La Bolsa de Nueva York vivió este lunes una jornada alcista después de que las declaraciones de Trump arrojaran algo de luz, casi por primera vez desde que se originó el conflicto, a la posibilidad de que acaben pronto las hostilidades.

Además, el mandatario ordenó aplazar durante cinco días los ataques contra instalaciones energéticas iraníes con el objetivo de rebajar las tensiones y sobre todo desescalar el precio del petróleo, que seguía disparado.

Ambas noticias llevaron al Dow Jones a cerrar la jornada bursátil con la mayor subida desde los bombardeos del 28 de febrero de EE.UU. e Israel contra Irán, que originaron el conflicto, y la posterior respuesta del país persa contra los aliados de Washington en la región.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), por su parte, cayó este lunes un 10 %, hasta los 88,13 dólares el barril. Sin embargo, tras la negativa de Teherán, los contratos de futuros para el mes de mayo repuntaron un 4,23 % este martes, hasta 91,95 dólares el barril.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el terreno corporativo, Chevron avanzaba un 1,17 % y Apple un 0,18 %, mientras que Microsoft perdía un 1,32 %, Goldman Sachs un 0,85 %, Nvidia un 0,8 % y JPMorgan Chase un 0,4 %.

En otros mercados, el oro, considerado activo refugio, continuó su descenso hasta los 4.355 dólares la onza, tras perder un 1,18 %. La plata, por su parte, se dejaba un 2,16 %, hasta los 67,86 dólares la onza.