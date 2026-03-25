Activista brasileño del convoy humanitario a Cuba denuncia haber sido retenido en Panamá

"Hasta el momento, ha estado detenido durante más de dos horas. En su último mensaje, Thiago informó que, además del interrogatorio, fue sometido a procedimientos biométricos por agentes de policía hostiles que hablaban inglés. Poco después, perdimos el contacto", informó el equipo de comunicación del activista en su cuenta de Instagram, con 1,2 millones de seguidores.

Por el momento, las autoridades panameñas no se han pronunciado sobre lo sucedido.

Según la explicación en la cuenta de Instagram del activista, Ávila regresaba de Cuba "tras completar una flotilla de solidaridad que partió de México con 14 toneladas de ayuda humanitaria y paneles solares", y tenía previsto en pocos días navegar hacia Gaza en una nueva misión de la Global Sumud para "romper el bloqueo ilegal de Israel y abrir un corredor marítimo humanitario".

Precisamente el martes había llegado a La Habana el barco insignia del Convoy Nuestra América con 32 tripulantes de 10 países, entre ellos Ávila, tras cuatro días de navegación, con la mayor parte de la ayuda humanitaria recolectada por esta iniciativa solidaria con Cuba y crítica con el bloqueo petrolero de EE.UU.

“Sabemos que lo que traemos en nuestros barcos es una gota en un océano de necesidades de Cuba, que ha vivido por más de seis décadas bajo bloqueo de EE.UU.”, resaltó entonces Ávila a la prensa.

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La iniciativa, criticada por sectores de la comunidad cubana dentro y fuera de la isla, quería poner el foco en la situación de Cuba bajo el bloqueo petrolero de EE.UU., una medida que la ONU calificó de contraria al derecho internacional.

La crisis económica y energética de la isla se ha agravado desde enero a raíz de la medida de Washington, pero la situación en la isla se encontraba ya muy deteriorada desde mucho antes, con profundos problemas estructurales.

El Convoy Nuestra América está inspirado en la Flotilla Global Sumud que en 2025 llevó ayuda humanitaria a Gaza.

En octubre del año pasado, Ávila se encontraba entre los activistas brasileños que viajaban con la Flotilla Global Sumud y que fueron "secuestrados" en aguas internacionales y luego detenidos y deportados por Israel.

A su llegada a Brasil, Ávila afirmó entonces que la flotilla continuaría "movilizada mientras Palestina no gestione sus propias fronteras".