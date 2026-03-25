Activistas independientes confirman un nuevo feminicidio en Cuba, suman 11 en 2026

La última víctima es Maribel Batista Rodríguez, de 54 años, quien presuntamente murió a manos de su expareja el pasado 14 de marzo, en Manzanillo (oriente de Cuba). En sus redes sociales, las activistas enviaron su pésame a su familia y allegadas. Además, pidieron ayuda a la ciudadanía para completar datos como los hijos que podría tener la víctima.

Los colectivos feministas denunciaron nuevamente que “cada día es más difícil verificar y completar los casos de este tipo por la desconexión y los apagones en Cuba”.

“Recordamos que los observatorios protegemos las fuentes y usamos la mayoría de la información solo para el registro que no es público, imprescindible para enfrentar la violencia feminicida”, puntualizaron las plataformas feministas.

Estas dos ONG añadieron que están investigando otros 11 posibles feminicidios cometidos en 2026, así como otros casos del año pasado.

De acuerdo con datos recopilados por EFE a partir de los registros de ambas organizaciones, en 2025 se produjeron en Cuba al menos 46 asesinatos machistas. En estos casos, el 81 % de los agresores eran parejas de las mujeres asesinadas y cinco de los feminicidas tenían antecedentes penales o habían sido denunciados previamente por la víctima antes de cometer el crimen.

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Las activistas reclaman "una ley integral de violencia de género, refugios para mujeres en riesgo, protocolos de protección, datos oficiales transparentes y políticas públicas efectivas de prevención". También defienden que se declare un "estado de emergencia por violencia de género".

El Gobierno cubano ha hablado de "tolerancia cero" contra la violencia machista, pero las activistas han denunciado la falta de acciones concretas, de la prevención al apoyo a las víctimas. Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito específico en su Código Penal y los medios oficiales rara vez reportan estos casos.

La Organización Nacional de Bufetes Colectivos inauguró a finales de noviembre una oficina en La Habana para atender y asesorar jurídicamente a víctimas de violencia machista en Cuba y meses antes se aprobó un sistema nacional de registro, atención, seguimiento y monitoreo de la violencia machista en el país.

El Gobierno cubano ha confirmado que en 2024 los tribunales identificaron en juicios realizados un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas. Asimismo, en 2023 se registraron 110 víctimas de la violencia machista.