Al menos 2 muertos y 8 heridos en ataque paquistaní tras fin de la tregua, según talibanes

"En las últimas 24 horas, el régimen militar paquistaní ha disparado 80 proyectiles de artillería y ha llevado a cabo ataques con drones en la provincia oriental de Kunar", declaró este miércoles el director de Información y Cultura de esta región, Zia-ur-Rahman Spin Ghar.
El funcionario añadió que las fuerzas fronterizas de los talibanes respondieron a los bombardeos y afirmó que tres puestos militares paquistaníes fueron destruidos por fuego de tanques y una persona murió.
Según el comunicado, Nari fue el distrito más afectado, con un muerto y seis heridos tras el impacto de 16 proyectiles de artillería. En otros distritos de la misma provincia de Kunar se registraron ataques con drones y decenas de rondas de artillería, que causaron la muerte de otro civil y dos heridos.
Abdul Manan, residente del distrito de Nari, aseguró a EFE que "en el incidente de hoy, una persona, Ghulam Azam, hijo de Jan, resultó muerta, y otro individuo, Wali Mohammad, resultó herido", corroborando la versión de los talibanes.
El alto el fuego entre Afganistán y Pakistán expiró la medianoche del lunes, poniendo fin a una tregua de cinco días en medio de denuncias de los talibanes de violaciones paquistaníes del cese de hostilidades y la incertidumbre sobre la reanudación de los combates en la frontera.
La mayoría de las violaciones, según Afganistán, se produjeron en la provincia de Kunar, lo que, según señaló a EFE el director de Información y Cultura, ha provocado que unas 600 casas hayan sido destruidas y cerca de 8.000 familias desplazadas.
El funcionario explicó que "algunos de los desplazados están siendo acogidos en distritos vecinos y por familiares, mientras que otros han viajado a diferentes provincias".
Sin embargo, muchos viven actualmente a lo largo de las riberas de los ríos y en las laderas de las montañas de Kunar en medio de los continuos bombardeos pakistaníes, concluyó.