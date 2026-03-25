Al menos 29 muertos y 142 heridos por las lluvias torrenciales e inundaciones en Malaui

En un comunicado recogido a última hora del martes por medios locales, el comisionado del Departamento de Asuntos de Gestión de Desastres (DoDMA), Wilson Mollen, señaló que "alrededor de 39.000 familias se han visto afectadas desde el 15 de marzo, con 29 fallecidos y 142 heridos registrados".

El DoDMA, subrayó, "está realizando evaluaciones y distribuyendo artículos de socorro, pero sigue enfrentando una importante escasez de recursos".

De acuerdo con Mollen, el Gobierno malauí necesita unos 10 millones de dólares (unos 8,6 millones de euros) para poder "brindar apoyo adecuado a las familias afectadas durante al menos tres meses".

Entre los lugares más golpeados por las inclemencias meteorológicas destacan las ciudades meridionales de Blantyre (segunda urbe del país) y Chikwawa.

Como economía dependiente de la agricultura, Malaui -uno de los mayores productores de tabaco del mundo- es vulnerable a los desastres climáticos, como el devastador ciclón Freddy de 2023, que causó en este país del sur de África más de 1.200 muertos.