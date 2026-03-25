Al menos 304 muertos y un millón de afectados en Mozambique por lluvias e inundaciones

"Tenemos cinco cuencas fluviales por encima del nivel de alerta en este momento. Aquí, en el Zambeze, estamos evacuando a la gente de las zonas ribereñas porque están empezando a desbordarse", afirmó el director de la División de Prevención y Mitigación del INGD, César Tembe, a los periodistas en la provincia de Tete (centro-oeste).

Desde la semana pasada, reveló, varias personas han perdido la vida en la región central de Mozambique "arrastradas por el agua, por rayos y atrapadas por muros de contención".

Tembe señaló que la cifra acumulada de fallecidos asciende a 304 durante el período de tormentas que comenzó en octubre pasado, dejando a 1,026 millones de mozambiqueños con viviendas destruidas o dañadas.

Se han registrado 10.294 casas destruidas, 206.578 inundadas, en tanto que han sufrido daños 304 centros de salud, 724 escuelas, 50 puentes y 8.434 kilómetros de carreteras, cuya rehabilitación las autoridades mozambiqueñas estiman "inicialmente en aproximadamente 65.000 millones de dólares", según el director.

Además de la cuenca del río Zambeze, también hay inundaciones en la región central, afectando a la cuenca del río Púnguè; en las riberas de los ríos Rovuma, Messalo y Montepuez (norte), y pronto se extenderán a las riberas del río Limpopo (sur).

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La vecina Tanzania donó este martes 500 toneladas de maíz a Mozambique para ayudar a las víctimas de las inundaciones.

Mozambique se encuentra en el punto álgido de la temporada de lluvias, que comenzó en octubre de 2025 y se espera que termine en marzo de 2026.