Albares viaja mañana a Argelia para remontar la crisis diplomática y abordar la energética

Según adelantó Exteriores de España, Albares mantendrá una reunión de trabajo con su homólogo argelino, Ahmed Attaf, con el objetivo de hacer "un amplio repaso de los principales asuntos de la relación entre los dos países y darle un renovado impulso a la agenda bilateral, así como abordar la coyuntura internacional".

El ministro español concluirá la visita el viernes en Orán con "un acto de memoria histórica y democrática" ante el monolito dedicado al buque Stanbrook, que atracó en Argelia con unos 3.000 republicanos españoles que huían de España pocos días después del fin de la Guerra Civil (1936-1939).

Albares visita por primera vez Argelia desde la crisis diplomática que comenzó en marzo de 2022, cuando el Gobierno del presidente Pedro Sánchez apoyó la propuesta del plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.

El posicionamiento motivó la retirada del embajador argelino y, en junio, la suspensión del Tratado de Amistad con España, firmado en 2002, además de quedar congeladas las relaciones comerciales, aunque nunca afectaron al suministro de gas.

Los dos países vecinos fueron retomando el contacto con la vuelta del embajador argelino a Madrid a finales de 2023, tras lo que se reactivaron paulatinamente las relaciones, especialmente las comerciales, con un incremento del 270 % interanual en 2025 de las exportaciones desde España, por valor de 2.133 millones de euros.

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Después de la suspensión a última hora de una visita de Albares en 2024, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue el primer miembro del Gobierno español en visitar Argelia el pasado octubre con una agenda centrada en migración, junto a homólogo argelino, Said Sayoud.

Durante el anuncio de su viaje el martes, el jefe de la diplomacia española destacó los fuertes intereses comunes y calificó al país magrebí de "socio estratégico y amigo de España", además de resaltar la importancia de Argelia en el "futuro y la estabilidad en el Mediterráneo".

Albares aterriza con un convulso contexto geopolítico marcado por un fuerte aumento de precios de petróleo y gas, causado por la escalada bélica en Oriente Medio, y lo hará un día después de la visita a Argelia de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para blindar el suministro energético ante la crisis en el Golfo.

El presidente de la empresa española Naturgy, Francisco Reynés, tildó esta semana de "sólida, creciente y fructífera" la relación de su compañía con la petrolera argelina Sonatrach y garantizó el suministro a través el gasoducto Medgaz, que conecta los yacimientos argelinos con Almería, a través del Mediterráneo.

Argelia es el séptimo país en el mundo y el primero en África en términos de capacidad de producción de gas natural licuado (GNL), con 25,5 millones de toneladas anualmente hasta finales de febrero de 2024, según el informe de la Unión Internacional de Gas (IGU, por sus siglas en inglés).

El ministro español tiene previsto también un encuentro el jueves con empresas españolas establecidas en el país, considerando la relación comercial como "otro pilar fundamental de la relación bilateral, que ha experimentado en los dos últimos años un fuerte crecimiento".

Argelia ha sido por tercer año consecutivo el primer proveedor de gas natural de España.