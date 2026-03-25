Argentina privatizará empresa que da servicios de rampa en aeropuertos

El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, dijo a través de la red social X que este jueves se presentarán las bases y condiciones para la privatización de Intercargo, empresa creada en 1961.

"Es un paso más en el proceso de transformación del sector aerocomercial, que ya incluyó importantes medidas como la desregulación del mercado aerocomercial y las iniciativas que permiten incorporar nuevos prestadores de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos del país, para generar mayor competencia, eficiencia y mejora en la calidad de los servicios", afirmó Caputo.

El ministro indicó que la venta de Intercargo "se realizará bajo la modalidad de 'empresa en marcha' e incluirá la transferencia integral de la compañía, la salida total del Estado nacional de la participación societaria, y la continuidad de la empresa como unidad operativa, manteniendo sus contratos, licencias y funcionamiento en los distintos aeropuertos donde presta servicio".

Desde su llegada a la Presidencia a finales de 2023, Milei ha impulsado la privatización de empresas en diversos sectores, como generación eléctrica, carreteras por peaje y transporte por ferrocarril, entre otros.

Las privatizaciones de empresas constituyen, además, un compromiso asumido por Argentina al firmar en abril de 2025 un programa de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional.