Ataques israelíes dejan cinco muertos en Líbano mientras Hizbulá intensifica operaciones

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud libanés indicó que dos personas fallecieron y ocho resultaron heridas en un ataque contra una localidad del distrito de Nabatieh. En acciones separadas, tres personas murieron y once resultaron heridas en bombardeos contra zonas de los distritos de Marjayoun y Bint Jbeil.

En paralelo, Hizbulá anunció en las últimas horas decenas de operaciones contra posiciones militares y asentamientos en el norte de Israel, incluyendo ataques con cohetes, artillería y drones, así como impactos contra carros de combate, de acuerdo con una serie de comunicados difundidos durante la jornada.

Entre los objetivos citados por el grupo figuran concentraciones de tropas, bases logísticas y localidades fronterizas, una respuesta, según dijeron, a los ataques israelíes en territorio libanés.

La intensificación de estos intercambios de fuego refleja la persistente tensión en la frontera sur libanesa, escenario de enfrentamientos casi diarios entre ambas partes en el marco de la actual escalada regional.