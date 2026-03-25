Australia restringirá temporalmente la entrada de algunos iraníes con visado de visitante

El ministro del Interior australiano, Tony Burke, informó en un comunicado de que la decisión entrará en vigor el jueves y tendrá una duración inicial de seis meses. Según explicó, la medida busca "proteger la integridad y sostenibilidad" del sistema migratorio australiano en un escenario global volátil.

La restricción se aplicará mediante una denominada "Determinación de Control de Llegadas" y afectará exclusivamente a personas que se encuentren fuera de Australia y posean un visado de visitante vinculado a un pasaporte iraní.

Burke subrayó que el Gobierno actúa "en interés nacional" ante el aumento de riesgos derivados del conflicto en Irán, que podría dificultar que algunos titulares de visados temporales abandonen Australia al expirar sus permisos.

No obstante, las autoridades precisaron que la medida no afectará a ciudadanos iraníes que ya se encuentren en Australia o hayan ingresado antes de la entrada en vigor de la restricción, ni a familiares directos de ciudadanos australianos o residentes permanentes, como cónyuges, parejas de hecho o hijos dependientes.

También quedan exentos los padres de menores de 18 años ya presentes en el país, las personas con certificados de viaje autorizados y quienes posean otros tipos de visado distintos al de visitante.

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El Gobierno recalcó que la disposición no impide que ciudadanos iraníes soliciten nuevos visados desde el extranjero. Tanto las solicitudes ya presentadas como las nuevas continuarán evaluándose conforme a los criterios y procesos vigentes.

En paralelo, la ministra de Exteriores, Penny Wong, abordó la situación en Oriente Medio en una conversación con su homólogo israelí, Gideon Saar, durante la noche, según informaciones de la cadena pública ABC, en la que expresó la preocupación de Camberra por la escalada del conflicto en la región y su impacto en la seguridad energética global.