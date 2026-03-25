Autoridades colombianas investigan como feminicidio el asesinato de tres mujeres en Bogotá

Según información preliminar citada por el mandatario, un hombre asesinó a su pareja y a las dos hijas de esta, de 20 y 17 años, en un hecho ocurrido en el barrio de Bosa.

Las autoridades fueron alertadas de lo sucedido por un familiar de las víctimas a través de la línea de emergencias 123, y al llegar a la vivienda la Policía encontró los cuerpos sin vida de las tres mujeres, así como el presunto asesino, quien fue capturado y trasladado a un centro médico porque presentaba signos de envenenamiento.

El alcalde Galán expresó, además, su solidaridad con los familiares de las víctimas y aseguró que su administración trabaja de manera articulada con la Policía y la Fiscalía para esclarecer lo ocurrido y garantizar que el responsable responda ante la Justicia.

"Casos como este no solo son dolorosos: representan un fracaso como sociedad. Tenemos que hacer más para evitar que sigan sucediendo, en Bogotá y en cualquier lugar del país", agregó Galán.

En Colombia, la violencia de género mantiene niveles preocupantes, con al menos 123 feminicidios registrados entre enero y abril de 2025, según los datos disponibles de la Defensoría del Pueblo, y cerca de 198 casos reportados en 2024, la mayoría cometidos por parejas o exparejas de las víctimas.