Canciller cubano trata con su homólogo de Omán sobre la "grave escalada" en Oriente Medio

"Intercambiamos sobre los últimos acontecimientos y la grave escalada que se registra hoy en el convulso Oriente Medio, provocada por la agresión militar de EEUU e Israel contra Irán", escribió Rodríguez en las redes sociales acerca de su conversación con el ministro de Exteriores omaní.

El canciller insular consideró que "esta guerra que se le impuso a la región es resultado de conocidos intereses de dominación, que han puesto en peligro la paz, la seguridad y la estabilidad regional e internacional".

Además señaló los esfuerzos diplomáticos realizados por Omán "para evitar esa agresión irresponsable" y en favor de "alcanzar una solución negociada" para ponerle fin a la guerra y a "sus devastadoras consecuencias" para todos los Estados en Oriente Medio.

Refirió que durante la conversación con Al Busaidi ratificó "de manera inequívoca, el principio del respeto a la soberanía nacional e integridad territorial" de todas las naciones de la región, incluido un llamado "a preservar el principio de buena vecindad, la moderación y el diálogo en este delicado momento".

El canciller cubano destacó la "amistad y cooperación que unen a Cuba con Omán y con todas las naciones árabes".

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Hace dos semanas, Rodríguez también habló sobre la guerra en Oriente Medio con su par iraní, Abás Araqchí, y diplomáticos de Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Catar.

El Gobierno cubano ha condenado repetidamente los ataques conjuntos de Tel Aiv y Washington contra Irán, calificándolos de ilegales, ha denunciado que violan la "soberanía" e "integridad territorial" de ese país y ha instado a la comunidad internacional a "detener esta agresión y una escalada" de "impredecibles consecuencias".

Durante décadas, los gobiernos de La Habana y Teherán han sido estrechos aliados políticos.