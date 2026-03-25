Canciller panameño comprueba el "trato humanitario" a diez connacionales detenidos en Cuba

La reunión de Martínez-Acha con los diez conciudadanos se dio unas horas antes de ser recibido en el Palacio de la Revolución por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, con quien dialogó sobre temas regionales y la importancia del multilateralismo y del derecho internacional, señaló en un comunicado la Cancillería del país centroamericano.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que el canciller sostuvo un "extenso diálogo" con los detenidos que se prolongó por una hora, "y pudo comprobar su estado de salud y conocer que están recibiendo un trato humanitario y la debida asistencia legal".

Martínez-Acha "se comprometió a reunirse con sus familiares en Panamá y les expresó el mensaje de apoyo del presidente José Raúl Mulino y su empeño en buscar una solución, siempre respetando las leyes cubanas".

Los diez panameños, detenidos a finales de febrero, están formalmente "acusados de cometer un delito contra el orden constitucional de la República de Cuba", recordó en redes sociales la Cancillería cubana, un tipo legal que puede suponer hasta ocho años de cárcel en la isla.

El jefe de la diplomacia panameña fue recibido también por su par cubano, Bruno Rodríguez, y "ambas partes intercambiaron sobre temas de la agenda bilateral, regional e internacional", señaló sin entrar el detalles el comunicado cubano.

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Además, "valoraron de forma positiva el desarrollo de las relaciones existentes entre ambos países".

En el encuentro con su homólogo cubano, Martínez-Acha resaltó la amistad entre ambas naciones desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en 1974, así como también el comercio binacional y la necesidad de equilibrio en la balanza comercial entre los dos países, según el comunicado de la Cancillería de Panamá.

El Ministerio del Interior de Cuba (Minint) informó el 2 de marzo del arresto de diez panameños acusados de realizar grafitis críticos con el Gobierno y el sistema político de la isla en La Habana.

Trascendió que eran frases como 'Abajo la tiranía', 'Comunismo: enemigo de la comunidad' y 'Confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer', en referencia, respectivamente, al presidente de EE.UU., su secretario de Estado y su embajador en la isla.

Martínez-Acha dijo días después que el embajador de Panamá en Cuba, Edwin Pitty, había visitado a los detenidos y comprobado que "se encontraban en condiciones apropiadas".