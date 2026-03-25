Carlos García-Galán, el español que volverá a llevar al hombre a la Luna

García-Galán, nacido hace 51 años en Vélez-Málaga (sur), tuvo de niño el sueño de ser astronauta y dio todos los pasos necesarios para llegar a la agencia espacial estadounidense hasta poder proclamar, como hizo este martes en la presentación del programa, una frase que marcará su biografía: 'Soy vuestro hombre de la Luna'.

Entre medias, el niño inquieto que pasaba sus veranos en Torre del Mar completó sus estudios preuniversitarios ya en el país norteamericano y entre 1993 y 1997 cursó Ingeniería Aeronáutica y Ciencias del Espacio en el Instituto Tecnológico de Florida.

Nada más acabar la carrera trabajó como controlador de vuelo de la Estación Espacial Internacional (ISS), desde el centro de control de Houston. Participó en el apoyo a más de seis misiones conjuntas de ensamblaje del complejo orbital y en distintas operaciones también desde Korolev (Rusia).

El ingeniero español pasó por Honeywell Space Systems, división del proveedor de motores aeronáuticos Honeywell Aerospace. Allí fue responsable técnico y desarrolló tecnologías de gestión del estado de los vehículos.

Prestó asimismo apoyo a Lockheed Martin durante la fase inicial de desarrollo de la nave espacial Orion.

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Fue en 2010 cuando se unió a la Oficina del Programa Orión en el Centro Espacial Lyndon B. Johnson de Houston. Ocupó diversos puestos técnicos y de gestión, con una labor que incluyó el diseño y el rendimiento integrado de las naves espaciales, el análisis de misiones, la integración entre programas y el apoyo a las operaciones de lanzamiento y vuelo.

Trabajó igualmente como director de la Oficina de Integración del Módulo de Servicio Europeo (ESM) del Programa Orión, en el Centro de Investigación Glenn de Cleveland, Ohio. Desde ese puesto fue responsable de la integración del ESM desarrollado por la Agencia Espacial Europea, con actividades de diseño, montaje y pruebas con otros módulos de la nave espacial Orión.

Ya con 27 años de experiencia a sus espaldas, fue nombrado en 2024 subdirector del programa Gateway, clave en la campaña Artemis de la NASA para permitir una exploración lunar sostenida y sentar las bases para las misiones a Marte.

García-Galán ha ejercido de forma paralela a sus funciones una constante labor de divulgación, con numerosas charlas en centros especializados, pero también ante alumnos de bachillerato como los de su ciudad natal, donde en 2024 afirmó que quería "reclutar gente" para el trabajo espacial.

Entre los numerosos premios que ha recibido figuran el de Ingeniero del Año de Honeywell Space Systems, la Medalla de Plata al Mérito de la NASA, la Mención de Honor del director del Centro Espacial Johnson, la Mención de Honor del director del Programa Orión y el Snoopy de Plata, una divertida insignia que muestra al célebre personaje de Schulz vestido de astronauta y que distingue al empleado de la NASA que más haya hecho por la seguridad.

Como responsable de Moon Base, manejará un presupuesto de 20.000 millones de dólares para hacer posible que el hombre vuelva a pisar la luna en 2028, realizar alunizajes tripulados cada seis meses y construir un base lunar permanente en los próximos siete años.

Moon Base anunció este martes su "aterrizaje", por el momento, en la red social X, donde la cuenta @NASAMoonBase ha reunido en pocas horas más de 34.000 seguidores.