Chavismo rechaza que "ultraderechista" ofrezca privatizar industria petrolera de Venezuela

"Declaramos que las afirmaciones formuladas por la ultraderechista durante una conferencia empresarial en Estados Unidos, ofreciendo la privatización total de la industria petrolera venezolana, constituyen una afrenta a nuestra Carta Magna", afirmó la tolda política en un comunicado publicado en su cuenta de Telegram.

En este sentido, calificó a dicha "vocera" de ser "portavoz de la élite entreguista nacional" y la acusó de "ofrecer en subasta" la riqueza petrolera venezolana, lo que calificó como un "atentado a la Constitución y las leyes".

"Pretende ahora con artimañas usurpar funciones de Estado para prometer a ejecutivos de transnacionales petroleras reducir de manera drástica a la empresa estatal Petróleos de Venezuela 'antes de ser clausurada por completo', según sus propias palabras", criticó el partido.

Más temprano, el Ministerio de Hidrocarburos publicó un comunicado en el que también rechazó la "intención" de una "vocera del extremismo", sin precisar el nombre.

Si bien ningún comunicado especificó a quién se refiere, los comunicados se difundieron un día después de que Machado presentara un plan energético para Venezuela ante decenas de empresarios petroleros estadounidenses en la conferencia CERAWeek en Houston, Texas.

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La también premio nobel de la paz destacó la intención de minimizar el rol estatal dentro de las inversiones petroleras, e indicó que sabe que actualmente invertir en Venezuela sigue siendo "muy arriesgado", pero que buscará generar "confianza" propiciando las condiciones "limitando la intervención del Estado".

El líder opositor Edmundo González Urrutia respaldó el plan energético de Machado y planteó este miércoles multiplicar la producción de petróleo en su país y atraer inversión tras años de "corrupción".

Por su parte, Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro en enero, ofreció este miércoles seguridad para el "retorno de las inversiones" de Estados Unidos, "indistintamente de alternancias políticas", en un discurso virtual a empresarios en Miami, donde anticipó un panorama "sin sanciones" de Washington.