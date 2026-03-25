China apoya todas las iniciativas que contribuyan a reducir las tensiones en Oriente Medio

Las declaraciones, realizadas en rueda de prensa por el portavoz de la Cancillería china Lin Jian, llegan después de que fuentes gubernamentales de Pakistán aseguraran a EFE que este país encabeza una iniciativa de mediación junto a Turquía y Egipto para poner fin a la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Por su parte, Trump afirmó el lunes haber mantenido conversaciones "muy buenas y productivas" con Teherán para alcanzar el fin de las hostilidades y aseguró que los contactos continuarán a lo largo de la semana, aunque el Ejército de Irán negó este miércoles que haya negociaciones con Washington.

Lin aseveró que "China espera que todas las partes aprovechen cualquier oportunidad y ventana para la paz y pongan en marcha cuanto antes un proceso de diálogo".

Asimismo, declaró que la actual situación está afectando la seguridad energética mundial, la fluidez de las cadenas de suministro y producción, y el orden del comercio internacional y dijo que China "está dispuesta a reforzar la coordinación y la cooperación con la comunidad internacional para hacer frente conjuntamente a los desafíos en materia de seguridad energética".

El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, mantuvo en la víspera una llamada telefónica con su homólogo iraní en la que exhortó a retomar la vía del diálogo para poner fin a la guerra de Irán e iniciar conversaciones de paz "lo antes posible".

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Wang insistió en que todos los asuntos candentes deben resolverse mediante el diálogo y la negociación, y no con el uso de la fuerza.

La guerra en Oriente Medio entra en su cuarta semana tras la escalada iniciada el 28 de febrero con ataques coordinados de EE. UU. e Israel sobre suelo iraní.

En respuesta, Irán ha lanzado oleadas de misiles y drones contra Israel y objetivos estratégicos en el Golfo, además de mantener bloqueado el Estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del suministro mundial de crudo.

China, el principal socio comercial de Teherán y su mayor comprador de petróleo, ha condenado reiteradamente los ataques a Irán, aunque también ha pedido "respetar la soberanía" de los países del Golfo, con los que también mantiene estrechos lazos.