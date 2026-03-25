China se opone a "prácticas discriminatorias" de EE. UU., tras veto a routers extranjeros

Lin declaró hoy en una rueda de prensa que "Estados Unidos debe garantizar un entorno de negocios justo, transparente y no discriminatorio para todas las empresas".
El portavoz aseguró que China desaprueba el uso arbitrario de la "seguridad nacional", alegado por Estados Unidos, y las prácticas que discriminan a empresas extranjeras.
Estados Unidos ha intensificado en los últimos meses sus restricciones a equipos tecnológicos de origen extranjero, como drones fabricados fuera del país, en un contexto de creciente tensión tecnológica y comercial con China.
En esta línea, las autoridades estadounidenses anunciaron el veto a la importación de cualquier router extranjero, alegando razones de seguridad nacional.
Washington justificó la medida por el potencial uso de estos dispositivos en ciberataques, espionaje o robo de propiedad intelectual, mientras abrió la puerta a aprobaciones condicionadas si los fabricantes trasladan su producción a territorio estadounidense.
Se calcula que China controla más de la mitad del mercado estadounidense de routers domésticos, que son los aparatos que conectan ordenadores, teléfonos y todo tipo de dispositivos a internet.