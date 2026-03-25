Comisionado de DDHH de la ONU alerta de que se coquetea con una catástrofe sin paliativos

Türk, que abrió este miércoles un debate urgente en el Consejo de Derechos Humanos sobre la guerra en Irán, aseguró que la situación "es extremadamente peligrosa e impredecible, y ha generado caos en toda la región".
Aunque el debate fue solicitado por países árabes para condenar los ataques de Irán a sus infraestructuras, Türk criticó también los perpetrados por Israel y Estados Unidos, que desde el 28 de febrero han causado unos 1.400 muertos y 20.000 heridos en suelo iraní.
"Se observa un patrón creciente de ataques que afectan a zonas residenciales, infraestructuras civiles y otros lugares protegidos por el derecho internacional", advirtió, y recordó que si se prueba que tales ataques han sido deliberados pueden constituir crímenes de guerra.
Türk agregó que mientras los iraníes se intentan refugiar de los ataques de Israel y Estados Unidos, "se enfrentan a otra ola de represión estatal cruel, que incluye detenciones arbitrarias, ejecuciones, intimidación y censura", con internet bloqueado durante más de tres semanas.
El alto comisionado alertó que el conflicto "tiene un poder sin precedentes para arrastrar a países de todo el mundo", creando complejas dinámicas que "podrían desencadenar en cualquier momento nuevas crisis nacionales, regionales o globales, con un impacto devastador en los civiles de todo el planeta".
El debate fue solicitado por Baréin en nombre del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo junto a Jordania, y Türk reconoció que esos países se han visto muy afectados por el lanzamiento de drones y misiles por Irán, en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes.
"Han causado decenas de muertos y heridos, así como daños a puertos, instalaciones energéticas e hídricas, aeropuertos y sedes diplomáticas", aseguró el alto comisionado austríaco.
Türk prestó especial a la situación en Líbano, donde Israel ha matado a más de mil personas, entre ellas 79 mujeres, 118 niños y 40 trabajadores sanitarios.
"Me preocupan profundamente los ataques que han alcanzado edificios residenciales, matando en algunos casos a familias enteras", señaló sobre esa ramificación del conflicto, que enfrenta a Israel con la milicia Hizbulá.