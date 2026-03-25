Desmantelada una red de suministro de pateras en el Canal de la Mancha con 21 detenidos

Según informaron este miércoles las agencias europeas de cooperación policial Europol y judicial Eurojust, la operación, coordinada entre Bélgica, Francia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido, ha incautado once embarcaciones, chalecos salvavidas, armas, lingotes de oro, más de 30 dispositivos electrónicos y 60.000 euros en efectivo.

Entre los detenidos figuran cuatro presuntos organizadores de nacionalidad siria, mientras que los 17 restantes desempeñaban funciones logísticas de bajo nivel.

La red, integrada por miembros kurdos iraquíes y sirios, operaba como proveedor mayorista de kits de contrabando marítimo.

El material -embarcaciones inflables, motores, bombas, bidones de gasolina y cámaras de neumático- era fabricado en Asia, importado desde Turquía y almacenado en almacenes en territorio alemán antes de ser distribuido a las redes activas en el norte de Francia.

Cada kit alcanzaba un valor de más de 10.000 euros en el mercado negro e incluía cámaras de aire como sustituto de chalecos salvavidas homologados, lo que agrava el riesgo mortal de las travesías.

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Las redes criminales compradoras podían obtener hasta 100.000 euros por embarcación, dado que cada migrante paga entre 1.000 y 2.000 euros por cruzar la ruta en cuestión.

Los datos de Europol sitúan en más de 41.000 el número de migrantes que lograron alcanzar el Reino Unido en 2025 a bordo de 670 embarcaciones, con una media de 66 personas por patera.

Más de la mitad procedían de Eritrea, Afganistán, Sudán, Irán y Somalia, y 31 migrantes perdieron la vida en el intento de cruzar el canal.

Europol presentó este martes el nuevo Centro Europeo contra el Tráfico de Migrantes (ECAMS), que busca reforzar las investigaciones financieras y la coordinación entre países y agencias como Frontex y Eurojust en la lucha contra las redes que trafican con migrantes.