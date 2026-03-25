Detienen a mujer con explosivos en el estacionamiento de un centro comercial de Ecuador

El funcionario señaló que la mujer fue detenida anoche "en un centro comercial del norte de Guayaquil", capital de la provincia del Guayas, una de las cuatro que está, desde el pasado 15 de marzo hasta fin de mes, bajo toque de queda nocturno para luchar contra la inseguridad.

En fotografías publicadas por el ministro se ve policías, en el estacionamiento del centro comercial, en el momento en el que encuentran los explosivos.

Reimberg señaló que la mujer, presuntamente miembro del grupo 'Los Lobos' fue apresada en flagrancia "con 40 explosivos y 15 metros de mecha dentro de un bolso con las que pretendía llevar atentados en esa zona de la ciudad".

Anoche, también en Guayaquil y horas antes de que inicie el toque de queda, sujetos desde una motocicleta dispararon y asesinaron a una persona, mientras otras tres resultaron heridas, en pleno centro de la ciudad.

Además de Guayas, el toque de queda nocturno está vigente en las provincias de Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, esta última fronteriza con Perú.

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Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.