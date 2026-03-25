Dibujos de Cézanne, Mondrian o Picasso saldrán a subasta en París el 15 de abril próximo

Con el título 'Radical Genius, Works on Paper from a Distinguished Private Collection' (Genio radical, obras sobre papel de una distinguida colección privada), la subasta reúne una selección excepcional de obras sobre papel firmadas por grandes maestros del arte, consolidando a la capital francesa como epicentro del mercado internacional del dibujo, según Christie's.

Entre los lotes más destacados figura 'Femme assise', de Paul Cézanne, una acuarela y lápiz sobre papel de 1902 con una estimación de 3,5 a 5,5 millones de euros; así como una obra clave de Piet Mondrian, titulada 'Broadway Boogie Woogie' y valorada entre 3 y 5 millones de euros.

También sobresale 'Femme nue debout aux mains croisées', de Pablo Picasso, realizada durante su periodo en el pueblo pirenaico de Gósol, considerado un momento clave de transición en su obra, entre mayo y agosto de 1906, estimada entre 1,2 y 1,8 millones de euros.

La subasta, según Christie's, incluye además piezas de gran relevancia histórica como 'Figur im Wind' (1902), de Alfred Kubin, con un valor estimado de 450.000 a 650.000 euros; y 'Pandémonium' (1914), de Georges Grosz, estimado entre 200.000 y 300.000 euros, reflejo del caos de la Primera Guerra Mundial.

Destaca igualmente el collage 'Maquette for War of the Future', de Alexander Rodchenko, con una estimación de 400.000 a 600.000 euros.

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En el apartado de acuarelas se ofrece al mejor postor 'Nördlich-Winterlich' (1923), de Paul Klee, estimada entre 400.000 y 600.000 euros, así como una vista de Jerusalén de John Singer Sargent, valorada entre 100.000 y 150.000 euros, y una obra de William Turner, con una estimación de 250.000 a 350.000 euros.

El conjunto se completa con trabajos de Rembrandt, Alberto Giacometti y Eugène Delacroix, entre otros.

Según Christie's, esta colección ilustra el papel fundamental del dibujo como espacio de invención y experimentación, reuniendo piezas de calidad excepcional que han despertado el interés de coleccionistas e historiadores del arte a nivel internacional.