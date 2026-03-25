Disidencia de Partido Colorado postula a senador para internas por la Alcaldía de Asunción

Samaniego competirá con el actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), Camilo Pérez, que representa a la facción Honor Colorado, que lidera el exmandatario Horacio Cartes (2013-2018) y de la que es parte el presidente Santiago Peña.
La decisión se oficializó en una conferencia de prensa en la que el diputado disidente Daniel Centurión declinó su precandidatura para respaldar a Samaniego, quien ya se desempeñó como alcalde capitalino entre 2010 y 2015.
"Esta unidad se aceptó no para ganarle a fulano y a mengano, sino para trabajar", afirmó en su intervención Samaniego, quien consideró que en los últimos años "Asunción en vez de evolucionar, involucionó".
Por su parte, Centurión advirtió que enfrentan a un modelo que hoy "gobierna y que solamente piensan en cómo acumular riquezas a partir de los cargos".
Elegido en 2023 como senador colorado, Samaniego representa a las facciones disidentes Causa Republicana y Fuerza Republicana, mientras que Centurión es parte del movimiento oficialista Añeteté, que encabeza el exmandatario Mario Abdo Benítez (2018-2023).
El ganador de las internas coloradas competirá, entre otros, en las elecciones municipales con la exministra y excandidata a la Vicepresidencia Soledad Núñez, que representa a una alianza de partidos de oposición.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) habilitó en diciembre pasado a 65 organizaciones políticas para los comicios municipales, cuando se renovarán los cargos de intendentes y concejales de los 263 municipios del país.