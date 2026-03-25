Disidencia de Partido Colorado postula a senador para internas por la Alcaldía de Asunción

Asunción, 25 mar (EFE).- La disidencia del gobernante Partido Colorado presentó este miércoles al senador Arnaldo Samaniego como su representante en las elecciones internas del próximo 7 de junio, en las que esa formación política definirá al candidato a la intendencia (alcaldía) de Asunción para los comicios municipales de octubre venidero.